МИД РФ не собирается уподобляться коллегам и использовать тактику "дела Скрипалей" в отношении журналистов

Россия не собирается уподобляться странам, где из политических соображений мешают работе иностранных СМИ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".

"МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ", – подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что жесткие меры не приняты даже против медиахолдинга Deutsche Welle, хотя там не скрывают своей причастности к беспорядкам в Москве и даже официально признали свои действия "некорректными".

"По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям, где-то зазывая людей. Наверное, это не функция СМИ. Но еще раз подчеркну, что мы не считаем необходимым, возможным вводить какие-то ограничения", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.

В то же время на Западе не стесняются пользоваться властью, чтобы лишить российских журналистов доступа к информации. К примеру, изданиям RT и Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне под тем предлогом, что эти компании якобы участвуют "в распространении дезинформации". При этом конкретных примеров так называемой дезинформации в британском МИД привести не смогли.

"Дискриминируются именно наши СМИ, – указал Лавров. – Это русофобия… ну и связанная с этим нечистоплотная конкуренция". По словам министра, ситуация со СМИ очень напоминает "дело Скрипалей": "никто ничего не показывает, никто ничего не объясняет".

В 2018 г. Лондон обвинил Москву в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Доказательств приведено не было, однако голословных заявлений хватило, чтобы некоторые западные страны выслали российских дипломатов.