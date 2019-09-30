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Москва оценила "шумиху" Тбилиси по поводу встречи глав МИД России и Грузии

Сергей Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Российское дипведомство устало комментировать грузинские обвинения в "оккупации"

Москва сожалеет о поднятой "шумихе" в Тбилиси по поводу встречи 26 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном сегодня.

"Обратили внимание на поднятую в Тбилиси шумиху по итогам встречи министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с его грузинским коллегой Д.М.Залкалиани в Нью-Йорке", – сообщили в пресс-службе российского МИД.

На Смоленской площади выразили большое сожаление из-за того, что в Москве "вновь слышат заезженные тезисы об "оккупации".

Как полагают в дипведомстве, похоже, грузинская сторона озабочена не столько содержанием и направленностью самих переговоров, сколько вопросами протокола и формата. В МИД РФ подчеркнули, что интересы наших народов "требуют прямого и честного разговора".

Напомним, после встречи Лаврова и Залкалиани возбудилисьдепутаты грузинской оппозиционной фракции "Единое национальное движение", которые вызвали своего министра в парламент для разъяснений по данному поводу. По словам лидера фракции Романа Гоциридзе, глава грузинского дипведомства встречался с российским коллегой "за спиной народа", пишет ТАСС. Оппозиционер считает, что Залкалиани должен был проконсультироваться с политсилами страны, обществом и депутатами.

Елена УСОВА
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