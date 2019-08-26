Посла России в Великобритании отправили в отставку

Руководство дипмиссии РФ в Лондоне не менялось уже 8 лет

Александр Яковенко освобожден от обязанностей посла в Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий Указ президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник, 26 августа.

Об отставке Яковенко стало известно 24 августа. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, решение не связано с ухудшением российско-британских отношений, а является обычной сменой кадров, передает ТАСС.

Яковенко был командирован в Лондон в качестве посла в январе 2011 года. Перед этим он в течение 6 лет являлся замглавы МИД РФ, напоминает URA.RU.

Сейчас временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин. По некоторым данным, вскоре пост посла РФ в Великобритании может занять директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, а Яковенко предложено руководить Дипломатической академией.