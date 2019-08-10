Общественная палата отреагировала на вмешательство посольства США в дела РФ накануне митинга в Москве

Американцы пытаются повлиять на внутреннюю ситуацию в стране

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал пост, написанный американским посольством относительно митинга 10 августа. Григорьев отметил, что посольство США открыто занимается пропагандой действий оппозиции и тем самым пытается оказать влияние на внутреннюю ситуацию в стране.

"На мой взгляд, имеет место очередное достаточно беспардонное и, я бы даже сказал, наглое вмешательство", – отметил член Общественной палаты.

Ранее посол США уже вызывался в российский МИД из-за вмешательства в дела РФ, относящиеся к митингам в Москве. Григорьев отметил, что действия по вмешательству являются очевидными и незавуалированными.

Эксперт также напомнил, что в США полицейские работают куда жестче, вплоть до разгона митингов и убийства собственных граждан. Оценка действий российских стражей порядка со стороны США и Латвии выглядит странно и предвзято.

Власти Москвы официально предупредили, что на санкционированном митинге 10 августа возможны провокации, поэтому рекомендовали вести себя осторожно. В случае нарушения законов правоохранители будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и сохранения порядка.