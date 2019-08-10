Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Общественная палата отреагировала на вмешательство посольства США в дела РФ накануне митинга в Москве

Общественная палата отреагировала на вмешательство посольства США в дела РФ накануне митинга в Москве
Фото: www.pixabay.com
Американцы пытаются повлиять на внутреннюю ситуацию в стране

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал пост, написанный американским посольством относительно митинга 10 августа. Григорьев отметил, что посольство США открыто занимается пропагандой действий оппозиции и тем самым пытается оказать влияние на внутреннюю ситуацию в стране.

"На мой взгляд, имеет место очередное достаточно беспардонное и, я бы даже сказал, наглое вмешательство", – отметил член Общественной палаты.  

Ранее посол США уже вызывался в российский МИД из-за вмешательства в дела РФ, относящиеся к митингам в Москве. Григорьев отметил, что действия по вмешательству являются очевидными и незавуалированными.

Эксперт также напомнил, что в США полицейские работают куда жестче, вплоть до разгона митингов и убийства собственных граждан. Оценка действий российских стражей порядка со стороны США и Латвии выглядит странно и предвзято.

Власти Москвы официально предупредили, что на санкционированном митинге 10 августа возможны провокации, поэтому рекомендовали вести себя осторожно. В случае нарушения законов правоохранители будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и сохранения порядка. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

По пути Рейгана: США ждет полный провал в борьбе против "Северного потока – 2"

История ничему не научила политиков Америки

"На Мосфильме снято": поезд на Крымском мосту взбесил украинцев

В Незалежной до сих пор не верят в существование автомагистрали над Керченским проливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей