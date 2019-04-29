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РФ поменяет посла в Лондоне

Кадровые перестановки произойдут этим летом

На место Александра Яковенко, который осуществляет дипмиссию в Великобритании с 2011 г., пророчат главу департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрея Келина. Однако это лишь догадки.

По информации осведомителя, которую распространил "КоммерсантЪ", Яковенко уйдет со своего поста в середине лета и будет руководить Дипломатической академией. Официального подтверждения о кадровых перестановках в посольстве РФ в Лондоне пока не поступило. 

Ксения АНДРЕЕВА
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