РФ поменяет посла в Лондоне

Кадровые перестановки произойдут этим летом

На место Александра Яковенко, который осуществляет дипмиссию в Великобритании с 2011 г., пророчат главу департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрея Келина. Однако это лишь догадки.

По информации осведомителя, которую распространил "КоммерсантЪ", Яковенко уйдет со своего поста в середине лета и будет руководить Дипломатической академией. Официального подтверждения о кадровых перестановках в посольстве РФ в Лондоне пока не поступило.