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Россия проверила НАТО на прочность

Россия проверила НАТО на прочность
Фото: flickr.com/7th Army Training Command
Великобритания предупредила союзников об опасности

Конфликт на Украине стал проверкой готовности стран Североатлантического альянса реагировать на угрозы. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. По его мнению, Москва уже начала войну против Запада и сейчас ищет слабые места НАТО.

"Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны", – высказался министр.

С точки зрения Уоллеса, угроза России – вещь неоспоримая. Поэтому он предлагает не дискутировать по этому поводу, а сразу работать над устранением проблемы. Для этого НАТО должно усилить сотрудничество со структурой Five Eyes, объединяющей спецслужбы Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, передает ТАСС.

Иногда, допустил британский министр обороны, к этому сотрудничеству можно привлекать силы Евросоюза – "там, где это подходит по ситуации", отметил Уоллес.

На днях британские военные призвали Лондон выйти из Конвенции по кассетным бомбам и снова начать создание и использование этого оружия. В качестве аргумента привели возможную войну с Россией.

Николай ВИКТОРОВ

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