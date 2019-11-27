Лондону нечего противопоставить военной мощи Москвы

Великобритания должна выйти из Конвенции по кассетным боеприпасам. К такому выводу пришли в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies). В противном случае, предупреждают аналитики, Лондон проиграет в войне с Москвой.

Британские военные эксперты признают, что "российские вооруженные силы значительно превосходят и опережают ВС Великобритании". И хотя они называют военный конфликт между двумя странами "гипотетическим", готовиться к нему предлагают вполне реально и безотлагательно. Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС. Причем в докладе RUSI указано, что британские военные заинтересованы к возвращению такого вида оружия в армию, решение за правительством.

Кассетные бомбы – это заряды, состоящие из многочисленных разрывных мелкокалиберных бомб, обладающих широкой зоной поражения. Запрет на применение, разработку и хранение таких боеприпасов прописан в Конвенции 2008 года. Документ ратифицировали более 100 стран мира, в том числе Великобритания, в то же время его не подписывали Россия, США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль.