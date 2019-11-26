Британская сторона до сих пор не смогла предъявить России какие-либо доказательства ее вины в отравлении экс-шпиона

Власти Великобритании обиделись на Москву из-за ее отказа принимать обвинения по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018 г. Об этом заявил новый посол России в Лондоне Андрей Келин, приступивший к своим обязанностям 21 ноября.

Он пояснил, что выдвинутые британцами "некоторые обвинения", в Москве не поняли, поскольку "они не содержат под собой ни документальной, ни доказательной базы". А раз наша сторона их не понимает, то и не принимает.

"С другой стороны, выдвинув эти обвинения, в Лондоне на нас обиделись", – цитирует пресс-служба слова главы российской дипмиссии.

Келин затруднился предсказать, как в дальнейшем будет развиваться эта ситуация, учитывая, что посольство направило в МИД Соединенного Королевства 80 нот с просьбой разъяснить претензии Лондона к Москве по делу экс-шпиона, но ни на одну из них не было получено объяснений.

"Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появятся политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется. Но для танго, как говорят не только дипломаты, нужны двое", – констатировал посол.

Также он подчеркнул, что Россия продолжит добиваться разъяснений по поводу судьбы наших граждан.

Ранее сегодня ученый-химик Владимир Углев, участвовавший в 70-х годах прошлого века в создании отравляющих веществ класса "Новичок", с помощью которого, по мнению британцев, якобы были отравлены Скрипали, сообщил, что данный яд могли произвести в любой стране мира.