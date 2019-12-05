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База ГРУ в Альпах: французы вычислили новых "отравителей" Скрипалей

База ГРУ в Альпах: французы вычислили новых "отравителей" Скрипалей
Фото: pixabay.com
В одном из самых громких дел намечается очередной поворот

Французские Альпы скрывали агентов элитного подразделения ГРУ, уверены в Париже. Всего на шпионской базе находилось 15 россиян, которые выполняли секретные задания по всей Европе.

Им французская газета Le Monde приписывает саботажи и заказные убийства, а также координацию "мертвых почтовых ящиков" для обмена важными сведениями. На совести одного из альпийских агентов, по версии издания, лежит также отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

Именно расследование запутанного дела навело западные спецслужбы на след российских шпионов, которые в течение 4-х лет, с 2014 по 2018 годы, останавливались в провинциях Франции. Однако в одной из самых романтичных стран они не работали. 

Для своих темных делишек, пишет газета, резиденты выбирали Болгарию, Молдавию, Черногорию. При этом никаких улик у стороны обвинения нет. Конфисковать оружие или что-либо еще не получилось. 

По традиции Россия должна поверить Западу на слово, как это было с обвинениями в вышеупомянутом деле Скрипаля. Впрочем, те же каноны соблюдаются и в новом дипломатическом скандале с Германией. 

Напомним, накануне Берлин выдворил двух послов РФ из-за убийства на территории ФРГ гражданина Грузии.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА

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