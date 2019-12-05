В одном из самых громких дел намечается очередной поворот

Французские Альпы скрывали агентов элитного подразделения ГРУ, уверены в Париже. Всего на шпионской базе находилось 15 россиян, которые выполняли секретные задания по всей Европе.

Им французская газета Le Monde приписывает саботажи и заказные убийства, а также координацию "мертвых почтовых ящиков" для обмена важными сведениями. На совести одного из альпийских агентов, по версии издания, лежит также отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Именно расследование запутанного дела навело западные спецслужбы на след российских шпионов, которые в течение 4-х лет, с 2014 по 2018 годы, останавливались в провинциях Франции. Однако в одной из самых романтичных стран они не работали.

Для своих темных делишек, пишет газета, резиденты выбирали Болгарию, Молдавию, Черногорию. При этом никаких улик у стороны обвинения нет. Конфисковать оружие или что-либо еще не получилось.

По традиции Россия должна поверить Западу на слово, как это было с обвинениями в вышеупомянутом деле Скрипаля. Впрочем, те же каноны соблюдаются и в новом дипломатическом скандале с Германией.

Напомним, накануне Берлин выдворил двух послов РФ из-за убийства на территории ФРГ гражданина Грузии.