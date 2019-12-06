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Немцы докопаются до правды в деле Скрипалей

Немцы расколят "отравителей" Скрипалей
Фото: www.globallookpress.com
Обвиняемые британцами в шпионаже Петров и Боширов якобы засветились в Германии

В расследование одного из самых громких и загадочных дел вмешаются Генпрокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам. Речь идет о покушении в марте 2018 года на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

В том числе, немецкие сыщики выведут на чистую воду обвиняемых британцами агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, которые якобы в 2014 году были замечены в Франкфурте, пишет, ссылаясь на информатора, Spiegel Online. Тогда, по версии газеты, "отравители" Скрипалей провели три дня в пятом по величине городе Германии. Их приписывают к элитному подразделению военной разведки РФ, командование которого обзавелось связями в Берлине. 

Напомним инцидент в Солсбери вылился в международный скандал. На протяжении всего прошлого года так называемое дело Скрипалей обрастало новыми подробностями. Со временем ажиотаж вокруг отравления в британском захолустье стих. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА

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