Обвиняемые британцами в шпионаже Петров и Боширов якобы засветились в Германии

В расследование одного из самых громких и загадочных дел вмешаются Генпрокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам. Речь идет о покушении в марте 2018 года на экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В том числе, немецкие сыщики выведут на чистую воду обвиняемых британцами агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, которые якобы в 2014 году были замечены в Франкфурте, пишет, ссылаясь на информатора, Spiegel Online. Тогда, по версии газеты, "отравители" Скрипалей провели три дня в пятом по величине городе Германии. Их приписывают к элитному подразделению военной разведки РФ, командование которого обзавелось связями в Берлине.

Напомним инцидент в Солсбери вылился в международный скандал. На протяжении всего прошлого года так называемое дело Скрипалей обрастало новыми подробностями. Со временем ажиотаж вокруг отравления в британском захолустье стих.