Лондон сообщил о живучести экс-шпиона и его дочери

Отравленные "Новичком" бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, вопреки слухам об их смерти, и находятся под защитой правительства Великобритании. Об этом заявил посол Соединенного Королевства в России Лори Бристоу.

Его слова цитирует в своем Telegram-канале главредактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять. И их можно понять", – констатировал британский посол.

В нашей дипмиссии в Лондоне в марте этого года предположили, что россияне уже могут быть переправлены за пределы Великобритании.

