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Отравленные "Новичком" бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, вопреки слухам об их смерти, и находятся под защитой правительства Великобритании. Об этом заявил посол Соединенного Королевства в России Лори Бристоу.
Его слова цитирует в своем Telegram-канале главредактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять. И их можно понять", – констатировал британский посол.
В нашей дипмиссии в Лондоне в марте этого года предположили, что россияне уже могут быть переправлены за пределы Великобритании.
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