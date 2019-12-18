Лондон уличили в бессовестной лжи о судьбе экс-полковника ГРУ

Громкие слова посла Соединенного Королевства не вызывают доверия.

После интервью Лори Бристоу племянница Сергея Скрипаля Виктория вышла на связь. Женщина заявила журналистам, что не верит ни одному слову британского посла. Так она отреагировала на заверения в том, что Сергей и Юлия Скрипаль живы, а общаться с российскими дипломатами просто не хотят.

"А в письменном виде Скрипали не могут написать отказ? Я уже давно словам не доверяю. Я верю бумаге, на которой что-то написано, и которая скреплена какими-то подписями и печатями",

– цитирует двоюродную сестру Юлии Скрипаль РИА Новости.

Виктория предложила дяде высказать лично претензии к России, если он считает нашу страну виновной в том, что произошло с ним и его дочерью. Она напомнила, что о Скрипалях нет известий с 26 июня. Родным они больше не звонили.

Племянница Скрипаля укоряет его за то, что он оставил практически лежачую мать, за которой вынуждена ухаживать она.

"Я хочу, чтобы он общался с матерью (…) Так он относится к родному человеку? Родители всякие бывают, но своим родителям он обязан всем, что у него есть", – подытожила она.

Отметим, что Юлия Скрипаль после отравления появилась перед журналистами лишь один раз. Ее отец на связь с прессой не выходил, напоминает "Свободная пресса".

Ранее британская полиция признала, что доказательств причастности к отравлению в Солсбери Владимира Путина и российских властей у нее нет, пишет URA.RU.