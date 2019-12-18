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В Британии осудили за изнасилование второго Скрипаля

В Британии осудили за изнасилование второго Скрипаля
Фото: www.globallookpress.com
Пытавшийся имитировать отравление "Новичком" британец получил срок за преступление 12-летней давности

Житель Соединенного Королевства Алекс Кинг, который прошлой осенью, вероятно, пытался инсценировать в одном из ресторанов Солсбери отравление нервно-паралитическим веществом по типу истории с происшествием экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, накануне был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения за изнасилование 12-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

"Алекс Кинг, 43 лет, не имеющий постоянного адреса места жительства, приговорен во вторник, 17 декабря, к семи с половиной годам тюремного заключения в связи с изнасилованием, совершенным в 2007 г.", – говорится в пресс-релизе полиции.

Детектив-констебль Дэн Кук, специалист по криминалистике, сказал: "После того, как ему были представлены неопровержимые доказательства в этом деле, Кинг признал себя виновным в изнасиловании. То, что произошло в ту ночь 12 лет назад, глубоко затронуло жертву, которую следует похвалить за то, что она нашла в себе смелость выступить в процессе. Она была полностью поддержана на протяжении всего этого расследования".

В релизе отмечается, что в результате дополнительной информации, полученной в январе 2018-го, Кинг был арестован. 

Напомним, 16 сентября прошлого года в ресторане Prezzо в центре Солсбери стало плохо мужчине и женщине. Ими оказались бывшая российская модель, а ныне гражданка Израиля Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг. Как пишет британский таблоид Daily Mail, скорее всего, тогда преступник имитировал свое отравление "Новичком".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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