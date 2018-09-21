Модели придется расплатиться за свою ложь

Очередная информационная атака на Россию с участием "дочки высокопоставленного офицера" и крысиного яда, якобы подсыпанного ей в блюдо по прямому указанию из Кремля, с треском провалилась. Ресторан Prezzo в городе Солсбери, в котором якобы отравились бывшая россиянка Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг, пригрозил подать на них в суд за клевету.



По сообщению газеты The Times, которая поговорила с представителем британской сети общепита, компания обсуждает возможность подачи судебного иска. После того как Кинг и Шапиро якобы отравились в ресторане, заведение пришлось закрыть на несколько дней. Вновь открылось оно только накануне. В результате скандала репутация Prezzo пострадала и рестораторы начали терпеть убытки.

Вчера, 20 сентября, полиция допросила "потерпевших". У стражей порядка возникли резонные подозрения о том, что пара могла инсценировать отравление. В правоохранительных органах не исключают, что рассказы Анны Шапиро могли оказаться "банальной выдумкой жаждущей славы женщины". В настоящий момент эта версия детально прорабатывается.

Если предположения полицейских подтвердятся, у Кинга и Шапиро могут начаться крупные проблемы с законом. Их потащат в суд за клевету, ущерб деловой репутации и лжесвидетельствование.

Свои счеты к Шапиро имеются и у британских журналистов, которых фотомодель водила за нос, рассказывая, что ее отец был "шишкой" в Министерстве обороны РФ и поэтому президент РФ Владимир Путин лично дал указание расправиться с ней. В настоящий момент таблоид The Sun, первым опубликовавший эту "сенсацию", уже удалил материал со своего сайта. На это в своем Twitter обратил внимание публицист Владимир Корнилов.

Остается открытым вопрос, чем именно руководствовались махинаторы, когда решили разыграть этот спектакль. Была ли это их личная инициатива с целью привлечь внимание к своим персонам и отсудить у ресторана крупную компенсацию? Или же их навел на эту мысль кто-то из сотрудников британских спецслужб, сочинивших продолжение истории об отравлении Скрипалей по заказу Москвы?

Британский предприниматель Алекс Кинг и его жена, уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро, ныне имеющая израильский паспорт, 16 сентября внезапно почувствовали себя плохо в ресторане Prezzо в центре Солсбери. Их госпитализировали, но через несколько дней выписали. По некоторым сведениям, пострадавшие могли быть отравлены стрихнином. Полиция исключила использование нервно-паралитического вещества и считает, что инцидент не связан с предыдущими происшествиями в Солсбери.