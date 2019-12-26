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В России раскрыли тайну убийства Скрипалей

В России раскрыли тайну убийства Скрипалей
Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Известный российский писатель потребовал от Лондона продемонстрировать живых шпиона и его дочь

Власти Великобритании выкрали, а затем убили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Так считает российский писатель и публицист Эдуард Лимонов. По его мнению, если это не так, то официальный Лондон обязан продемонстрировать миру живых и здоровых граждан РФ. Об этом он написал в своей колонке на сайте RT.

"Только после того как Скрипали будут представлены мировой общественности в нейтральном месте, скажем, в Швейцарии, в Женеве, Россия сможет продолжать дипломатические отношения с Великобританией. До этого никакие отношения невозможны. Повторяю, ответьте: вы убили их?" – обратился Лимонов к властям Соединенного Королевства.

Также свой вопрос в жесткой форме он адресовал лично к британскому премьер-министру Борису Джонсону: "Что вы сделали с нашими Скрипалями? Вы убили их в Великобритании?"

И повторно потребовал показать бывшего двойного агента и его дочь на всеобщее обозрение.

Помимо этого писатель убежден, что у Москвы есть доказательства того, что британцы выкрали Скрипалей, лишили их свободы передвижения, а затем расправились с ними.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, как утверждает Лондон, отравили неким химвеществом "Новичок" в Солсбери 4 марта 2018 г. Юлию показали миру 23 мая того же года, в первый и последний раз на сегодняшний день. Отец до сих пор так и не появился на публике. Лондон заявляет, что Скрипали не хотят общаться с представителями посольства РФ в Соединенном Королевстве.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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