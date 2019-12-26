Немецкий таблоид назвал дипломата "агентом Путина" и не смог ничего на него "нарыть" в интернете

Немецкий таблоид Bild "раскрыл" имя второго высланного Берлином российского дипломата. По данным журналистов, это военный разведчик ГРУ, т.е. Главного управления Генштаба, Андрей Комаров.

Как пишет издание, "агент Путина" переехал в 2017 г. в столицу ФРГ вместе со своей супругой всего на три месяца позже другого высланного дипломата Евгения Суцкого. Имя этого "шпиона" таблоид установил в начале прошлой недели.

В статье говорится, что Комаров в посольстве РФ в Берлине занимал должность военного атташе.

Отмечается, что разведчика вычислили по неоплаченному билету с парковки от 2015 года. Якобы штраф ему отправили по адресу Хорошевское шоссе, 76Б, где находится принадлежащее ГРУ здание. Этот "пункт назначения" фигурирует во всех материалах западных расследователей разных шпионских скандалов, связанных с РФ, включая приснопамятных "отравителей" Скрипалей Боширова и Петрова.



По информации таблоида, Комаров работал на ГРУ в 2015-ом и 2016 годах. Поскольку германские журналисты не нашли в интернете ни личных фотографий россиянина, ну каких-либо иных сведений, они пришли к железному выводу – это засекреченный гражданин, а значит, шпион.

Напомним, 4 декабря власти Германии выслали и объявили персонами нон грата двух наших дипломатов, наказав таким образом Москву из-за убийства в Берлине чеченского террориста с грузинским паспортом Зелимхана Хангошвили в августе текущего года. Немцы обвиняют РФ в этом преступлении, при этом не приводя никаких доказательств.

