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Германия гонит российских дипломатов

Германия гонит российских дипломатов
Фото: www.globallookpress.com
Берлин объявил двух сотрудников посольства РФ персонами нон-грата

Германия отправила двух сотрудников посольства России на родину.

Об этом сообщает ТАСС. Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", эту меру Берлин принял из-за убийство гражданина Грузии в Германии. МИД страны подтвердил, что власти объявили двух сотрудников посольства персонами нон-грата. 

В ведомстве отметили, что примут новые меры против России, если Москва откажется сотрудничать по 

Ранее издание The Wall Street Journal рассказало, что Германия может ввести санкции против России из-за убийства гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Берлин подозревает, что Москва причастна к этому убийству. 

Мужчину застрелили в августе 2019-го. 

Новость дополняется. 

Полина ИВАНОВА

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