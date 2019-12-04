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"Северный поток-2" под угрозой: Германия введет санкции против РФ

"Северный поток-2" под угрозой: Германия введет санкции против РФ
Фото: www.globallookpress.com
В убийстве гражданина Грузии нашли русский след

Германия может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине гражданина Грузии, которое произошло в августе этого года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Это дело в среду, 4 декабря, планируют передать федеральному прокурору, который занимается делами национальной безопасности. По версии прокуратуры ФРГ, к преступлению может быть причастна Россия.

Источники сообщают, что прокуратура уже определила подозреваемого, и он якобы связан с правительством России. Поэтому Германия может ввести дипломатические или другие санкции, а это напрямую угрожает энергетическому партнерству страны.

Здесь очевидный намек на трубопровод "Северный поток-2", в котором Германия пока принимает сторону России и защищает проект от многочисленных противников газопровода в Европе.

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. К нему подъехал велосипедист и выстрелил в него несколько раз из пистолета. Немногим ранее арестовали 49-летнего гражданина России, которого подозревают в причастности к преступлению.  

На погибшего, принимавшего участие во второй чеченской войне, покушались и ранее. В 2015 году в него стреляли в Тбилиси, но тогда он отделался ранением.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А нет ли там украинского следа, а?
Гость
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Кровавая месть и всё! У чеченцев и грузин так заведено!
М
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ну и ввп нужно санкции ввести фрицам если будут тявкать,забыли <цензура>. племя кто ваших фрау дрючил,повторить?
Гость
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Меркель развела у себя бардак,теперь ищет крайнего. Да ещё и газа хочет в знак благодарности.
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