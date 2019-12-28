Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пропавшего экс-шпиона отследили: как Скрипали отметят Новый год

Пропавшего экс-шпиона отследили: как Скрипали отметят Новый год
Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Бывшего сотрудника ГРУ и его дочь сдали близкие

Семья Сергея Скрипаля, якобы отравленного в Солсбери, серьезно обижена на него. Правду о происходящем с экс-шпионом и его дочерью Юлией открыла родственница Виктория Скрипаль.

Она заявила, что Скрипали, вопреки звучавшим ранее заявлениям, скорее всего, не покидали Соединенное Королевство. Об этом свидетельствуют несколько звонков Сергея – все они были с британских номеров. Однако узнать Скрипалей родным, возможно, будет очень трудно. Не исключено, что им сменили внешность и дали другие имена, разоткровенничалась племянница бывшего шпиона. Так что 2020-й год Сергей и Юлия, вероятно, будут встречать уже в новом облике.

При этом она с обидой вспомнила, что дядя перестал звонить – уже несколько месяцев он не интересуется судьбой больной матери. Близкие Скрипаля надеются, что хотя бы в Новый год тот соизволит выйти на связь. Об этом Виктория сообщила в беседе с "Известиями".

Ранее в России раскрыли тайну убийства Скрипалей.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей