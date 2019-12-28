Бывшего сотрудника ГРУ и его дочь сдали близкие

Семья Сергея Скрипаля, якобы отравленного в Солсбери, серьезно обижена на него. Правду о происходящем с экс-шпионом и его дочерью Юлией открыла родственница Виктория Скрипаль.

Она заявила, что Скрипали, вопреки звучавшим ранее заявлениям, скорее всего, не покидали Соединенное Королевство. Об этом свидетельствуют несколько звонков Сергея – все они были с британских номеров. Однако узнать Скрипалей родным, возможно, будет очень трудно. Не исключено, что им сменили внешность и дали другие имена, разоткровенничалась племянница бывшего шпиона. Так что 2020-й год Сергей и Юлия, вероятно, будут встречать уже в новом облике.

При этом она с обидой вспомнила, что дядя перестал звонить – уже несколько месяцев он не интересуется судьбой больной матери. Близкие Скрипаля надеются, что хотя бы в Новый год тот соизволит выйти на связь. Об этом Виктория сообщила в беседе с "Известиями".

Ранее в России раскрыли тайну убийства Скрипалей.