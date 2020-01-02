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Скрипаль после отравления отправил в Россию тайное послание

Скрипаль после отравления отправил в Россию тайное послание
Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Запись удалось расшифровать

Возможно, экс-сотрудник ГРУ вовсе не рад пребыванию в Британии, как пытаются уверить Москву в Лондоне.

О секретном послании Сергея Скрипаля стало известно только сейчас. О странной аудиозаписи рассказала его племянница Виктория. Как сообщалось ранее, Скрипаль после отравления в Солсбери несколько раз связывался с родней. Один из звонков он сделал 9 мая – хотел поздравить семью. Как известно, до Виктории он не дозвонился и оставил на автоответчике сообщение. Однако, как выяснилось, записей было две – всплыла еще одна, с невнятными голосами и шумом.

"…Но до этого была ещё одна запись, которую он вроде как оставил случайно. Но, зная дядю, могу сказать: он никогда не делал ничего просто так", – поделилась племянница Скрипаля в разговоре с МК.

Журналисты попытались расшифровать послание в специальной программе, которая подавляет посторонние шумы. Помимо слов, сказанных Скрипалем на английском – "Боже мой", другой человек повторяет одну и ту же фразу.

"Это либо "Ай кен шат" ("I can shut", я могу закрыть), либо "Ай кен шоу" (я могу показать), либо "Атеншн" (внимание)", – говорится в материале.

Позже снова прорывается голос бывшего шпиона. Уже на русском он говорит "Набери, пожалуйста". Запись обрывается на словах, которые говорит неизвестный по-английски – похоже на "Выйди, я сказал".

Племянница Скрипаля отметила, что следователи пока не сообщают ей никаких новостей по этому поводу.

"Был звонок, я сообщила, привезла записи, подпись поставила и уехала", – заявила Виктория.

Ранее родственница Сергея и Юлии Скрипаль сообщила, что им могли давно изменить внешность и дать другие имена.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Надоел этот предатель!
Гость
Ответить
Эта племянница уже озолотилась на своих якобы отравленных родственниках.По моему для нее было бы выгоднее чтобы их больше не было и ее ложь для желтой прессы никогда бы не вскрылась.Не дай бог таких родственников,это не родственница-это алчная нелюдь,а вы желтушники про нее пишите.
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