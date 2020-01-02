Запись удалось расшифровать

Возможно, экс-сотрудник ГРУ вовсе не рад пребыванию в Британии, как пытаются уверить Москву в Лондоне.

О секретном послании Сергея Скрипаля стало известно только сейчас. О странной аудиозаписи рассказала его племянница Виктория. Как сообщалось ранее, Скрипаль после отравления в Солсбери несколько раз связывался с родней. Один из звонков он сделал 9 мая – хотел поздравить семью. Как известно, до Виктории он не дозвонился и оставил на автоответчике сообщение. Однако, как выяснилось, записей было две – всплыла еще одна, с невнятными голосами и шумом.

"…Но до этого была ещё одна запись, которую он вроде как оставил случайно. Но, зная дядю, могу сказать: он никогда не делал ничего просто так", – поделилась племянница Скрипаля в разговоре с МК.

Журналисты попытались расшифровать послание в специальной программе, которая подавляет посторонние шумы. Помимо слов, сказанных Скрипалем на английском – "Боже мой", другой человек повторяет одну и ту же фразу.

"Это либо "Ай кен шат" ("I can shut", я могу закрыть), либо "Ай кен шоу" (я могу показать), либо "Атеншн" (внимание)", – говорится в материале.

Позже снова прорывается голос бывшего шпиона. Уже на русском он говорит "Набери, пожалуйста". Запись обрывается на словах, которые говорит неизвестный по-английски – похоже на "Выйди, я сказал".

Племянница Скрипаля отметила, что следователи пока не сообщают ей никаких новостей по этому поводу.

"Был звонок, я сообщила, привезла записи, подпись поставила и уехала", – заявила Виктория.

Ранее родственница Сергея и Юлии Скрипаль сообщила, что им могли давно изменить внешность и дать другие имена.