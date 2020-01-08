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После тайного послания в Россию Скрипалю вынесли смертный приговор

После тайного послания в Россию Скрипалю вынесли смертный приговор
Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
С отравленным в Солсбери экс-шпионом попрощались

Судьбу бывшего сотрудника ГРУ раскрыли в России. Постепенно сошедший на нет детектив с участием Сергея Скрипаля и его дочери Юлии получил продолжение с подачи его племянницы.

Ранее Виктория Скрипаль подогрела интерес публики к персоне отравленного экс-шпиона, заявив о неком тайном послании, которое тот оставил на автоответчике. Кроме того, родственница Сергея предположила, что ему изменили внешность. Не удержалась она и от очередной порции обвинений, отметив, что тот давно не выходит на связь, не интересуясь судьбой больной престарелой матери, за которой она вынуждена ухаживать. Тогда в беседе с журналистами Виктория выразила надежду, что хотя бы на Новый год дядя позвонит и поздравит. Однако этого, судя по ее молчанию, не произошло.

В Сети тем временем еще раз прошлись по Скрипалю, назвав его предателем и раскрыв его судьбу. Пользователи заявили, что бывший сотрудник ГРУ уже давно отправился на тот свет стараниями МИ-6. Некоторые отметили, что бесславный конец Скрипаля не вызывает у них сожалений, написав, что его место "на помойке".

"С того света!" (отправил послание. – Прим. ред.), " "Почему про эту **** вообще что-то пишут. Его место на помойке. Предателей презирают во всех странах мира!"   "МИ6 убила их, так что ......" – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее британцы выяснили, как живут "отравители" Скрипалей сегодня.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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