Британский коронер выясняет, почему лекарство дали не всем жертвам смертельно опасного вещества

Врачи Великобритании могли спасти обоих пострадавших от нервно-паралитического вещества в Эймсбери в 2018 году. Такие подозрения появились у британского коронера Дэвида Ридли. Он изучил выписки отравленных и заметил, что те получали разное лечение.

Дон Стерджес и Чарльз Роули попали в больницу с признаками отравления 30 июня 2018 года. Экспертиза показала, что они стали жертвами токсина "Новичок", которым, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджес через неделю умерла, а Роули вскоре благополучно выписался. Еще тогда местная пресса сообщала, что мужчине ввели вещество, ранее не применявшееся в Великобритании, а женщине антидот не дали.

По словам коронера, ему вообще не было известно, что против "Новичка" было противоядие, пишет ТАСС со ссылкой на британское агентство PA. Сейчас он сделал запрос в полицию с просьбой помочь собрать подробности о лечении Стерджес и Роули и разобраться в отличиях медпомощи. Коронер, которого власти Соединенного Королевства привлекают для расследования подозрительных смертей, не исключает, что женщина могла выжить, если бы ей дали препарат, который спас ее возлюбленного.

Сергей и Юлия Скрипаль пострадали в марте 2018 года. Позже сообщалось, что они выздоровели. Но их дальнейшая судьба вызывает вопросы.