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Британские медики испытали антидот от "отравы Скрипалей"

В Британии испытали антидот от "отравы Скрипалей"
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Британский коронер выясняет, почему лекарство дали не всем жертвам смертельно опасного вещества

Врачи Великобритании могли спасти обоих пострадавших от нервно-паралитического вещества в Эймсбери в 2018 году. Такие подозрения появились у британского коронера Дэвида Ридли. Он изучил выписки отравленных и заметил, что те получали разное лечение.

Дон Стерджес и Чарльз Роули попали в больницу с признаками отравления 30 июня 2018 года. Экспертиза показала, что они стали жертвами токсина "Новичок", которым, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери были отравлены экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Стерджес через неделю умерла, а Роули вскоре благополучно выписался. Еще тогда местная пресса сообщала, что мужчине ввели вещество, ранее не применявшееся в Великобритании, а женщине антидот не дали.

По словам коронера, ему вообще не было известно, что против "Новичка" было противоядие, пишет ТАСС со ссылкой на британское агентство PA. Сейчас он сделал запрос в полицию с просьбой помочь собрать подробности о лечении Стерджес и Роули и разобраться в отличиях медпомощи. Коронер, которого власти Соединенного Королевства привлекают для расследования подозрительных смертей, не исключает, что женщина могла выжить, если бы ей дали препарат, который спас ее возлюбленного.

Сергей и Юлия Скрипаль пострадали в марте 2018 года. Позже сообщалось, что они выздоровели. Но их дальнейшая судьба вызывает вопросы.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Николай ВИКТОРОВ

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