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"Новичок" убрал всех конкурентов среди боевых ядов

"Новичок" убрал всех конкурентов среди боевых ядов
Фото: www.globallookpress.com
В США составили список самых смертоносных отрав

Оружием Судного дня сегодня справедливо считается ядерное. Однако после сообщений о якобы проведенных химических атаках в Сирии, а также резонансном отравлении Скрипалей в Солсбери "Новичком", боевые отравляющие вещества (БОВ) оказались снова в центре внимания.

Факт остается фактом: даже Гитлер не решился применить химическое оружие против СССР и армий союзников, хотя у Германии были внушительный арсенал БОВ. Некоторые объясняют это слишком большой зависимостью этого оружия от погодных условий, другие считают, что фюрер опасался возмездия, прежде всего, со стороны Англии и США. Третьи вообще утверждают, что "не так страшен черт, как его малюют", и якобы химоружие не такое эффективное.

По мнению журнала The National Interest, это не так. Практически до 80-х годов ученые старались сделать химоружие смертоноснее и смертоноснее. Дошло до того, что одна распыленная в воздухе емкость могла отравить целый город. Тот же "Новичок" относится к третьему, а по мнению некоторых экспертов, к четвертому поколению БОВ.

NI составил Топ-5 самых опасных групп боевых отравляющих веществ. Самой опасной группой до сих пор считаются так называемые V-газы или VX.

Фото: www.globallookpress.comЭто коричневатая маслянистая жидкость без вкуса и запаха – фосфороорганическое вещество. Может убить при попадании на кожу всего через 10-15 минут. Хватает всего 100 микрограмм из расчета на килограмм. Это микроскопическая доза (1 мкг = одна миллионная грамма), а этого вещества произведены тонны. На данный момент VX есть только в арсенале США. В небольших количествах вещество распространялось нелегально по всему миру – специально для убийств.

Второе вещество – это зарин. Считается, что именно оно использовалось в Сирии, якобы его применял Саддам Хусейн. Одной капли зарина достаточно, чтобы убить взрослого человека. Вещество было разработано в Германии в 1938 году.

Горчичный газ, благодаря своему широкому использованию во время Первой мировой войны, занимает третье место в списке. Фосген – четвертое, за относительную простоту изготовления. Также упомянут хлор, который, по данным СМИ, тоже использовался в Сирии. Стоит отметить, что "Новичок" в 5-10 раз токсичнее VX, поэтому вне конкурса – однозначная победа.

Александр ИЛЬИН

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