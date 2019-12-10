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Не было такого: соратники Ельцина разругались из-за Крыма

Не было такого: соратники Ельцина передрались из-за Крыма
Борис Ельцин. Фото: www.globallookpress.com
Причастные к распаду СССР чиновники вспоминают, как делили Украину

Ни Крым, ни Донбасс в 1991 г. не хотели стать частью России. Это утверждает бывший советник президента России Бориса Ельцина, историк Сергей Станкевич. По его словам, он лично участвовал в переговорах с Киевом о независимости Украины, итогом которых стали прекрасные условия для полуострова:  

"Крым стал республикой и получил максимально широкую автономию: свои президент, правительство и парламент, конституция, налогообложение, собственное формирование бюджета", – рассказал Станкевич "Взгляду".

Другое дело, что в 1995 г. президент Украины Леонид Кучма аннулировал эти договоренности, забрав у Крыма почти все полномочия, отмечает Станкевич. Но Россия к тому времени уже получила все ядерное оружие, хранившееся до распада СССР на Украине и ради которого шла на уступки Киеву. В 1991 г. это было самым главным вопросом, тема присоединения к РФ Крыма и Донбасса даже не поднималась.

Фото: www.globallookpress.com

"В Москву не приезжало никаких официальных делегаций ни из Крыма, ни из Донбасса с петициями о "принятии в состав России". Этого просто не было!", – настаивает Станкевич.

Он опровергает слова главы администрации Ельцины Сергея Филатова, который на днях заявил, что в Москву приезжали делегаты из украинских регионов, умоляющих сделать их территории российскими.

"Филатов имел в виду "ходоков", неофициальных ходатаев от себя лично или от неформальных общественных объединений. Работал тогда Сергей Александрович первым зампредом Верховного Совета РСФСР, естественно, был открыт для народного потока", – отмахнулся Станкевич.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал виновных в распаде СССР.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Станкевич взяточник! Не верю ему.
Гость
Ответить
Станкевич врёт! Крым и Донбасс не хотели быть Украиной.
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