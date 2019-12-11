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США случайно поставили мир на грань ядерной войны

США случайно поставили мир на грань ядерной войны
Фото: Анатолия Морковкина и Геннадия Хамельянина /ИТАР-ТАСС/
Москва подняла в небо бомбардировщики и объявила готовность №1

Ядерная война между Россией и США была максимально близка вовсе не в 1962 году, во время Карибского кризиса, а 20 лет спустя.

Тогда НАТО провели учения Able Archer-83, и они настолько были похожи на реальную подготовку к войне, что Москва привела свои ракетные войска в боевую готовность №1 и перебросили в ГДР и Польшу дополнительные бомбардировщики.

Советские военные решили, что под видом учений США готовятся нанести настоящий ядерный удар, чтобы навсегда расправиться с ненавистными "коммис".

В Москве знали, как быстро американские ракеты средней дальности "Першинг-2" долетят до СССР, поэтому немедленно начали готовить удар возмездия.

По мнению The National Interest, русских можно было понять, так как в это время градус ненависти в руководстве США к коммунистам был максимальным. Именно тогда Рейган провозгласил СССР империей зла, и ситуация, на самом деле, была намного хуже, чем сейчас. Бывший американский президент мечтал превратить марксизм в "пепел истории" и всерьез готовился запустить программу "Звездных войн".

Рейган был бывший актер и яркий оратор, поэтому мог "сболтнуть лишнего". Однако Юрий Андропов, который сменил Брежнева, понял его буквально и решил, что США на полном серьезе готовятся уничтожить СССР.

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАССПоэтому, когда начались учения Able Archer-83, Андропов подумал: началось. А в это время американские танки уже "грохотали" по всей Западной Европе, посылая сигналы, что Советы вместе со странами Варшавского договора вторгаются в ФРГ.

Дальше хуже: началась непосредственная подготовка к ядерной атаке. В итоге уже через несколько дней СССР привел в полную боевую готовность Су-24 в Польше и ГДР. Экипажи из двух человек постоянно сидели в самолетах в ожидании приказа.

А ракетные войска приготовились запустить 300 баллистических ракет по приказу генсека. Тогда напугались уже в США. В Москву ушел поток телеграмм, что Able Archer-83 – это всего лишь учения, и кризис удалось "утрясти".

Александр ИЛЬИН

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