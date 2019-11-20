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Дело в деньгах: названы причины распада СССР

Дело в деньгах: названы причины распада СССР
Фото: www.globallookpress.com
Великую державу разрушили управленцы

На развал Советского союза повлиял не политический строй и не национализм в Прибалтике. К распаду СССР привели ошибки руководства в экономической сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путина на форуме "Россия зовет" в среду, 20 ноября.

"Очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", – приводит РИА "Новости" слова Путина.

Лидер Кремля указал на успехи Китая, где смогли провести нужные преобразования и сохранить центральное администрирование при развитии рыночной экономики. Советские руководители ничего подобного не делали. В итоге поплатились все:

"Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", – отметил президент.

Впрочем, у первого и последнего президента советской державы Михаила Горбачева есть собственная точка зрения на этот счет. В развале Союза 88-летний политик обвиняет конкретных людей.

Ранее в Европе не согласились с мнением, что после распада СССР миллионы людей пережили трагедию.

Фоторепортаж
Россия решила позаимствовать мощь у СССР
На фото: Sukhoi Superjet 100. Ольга Соколова/Global Look Press На фото: А-350. Ольга Соколова/Global Look Press На фото: беспилотник "Чирок". Ольга Соколова/Global Look Press
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Николай ВИКТОРОВ

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