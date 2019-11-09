Экс-президент Союза не считает, что к распаду страны привела перестройка

Бывший лидер СССР Михаил Горбачев считает, что в распаде государства виноваты люди, устроившие путч в августе 1991 года. После этих событий организаторы переворота воспользовались ослабленной позицией президента СССР.

"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года",

– цитирует Горбачева издание Der Spiegel.

Экс-президент СССР добавил, что понимал, какие последствия могут быть у перестройки, но отметил, что все руководство страны осознавало необходимость изменений. По его словам, жить, как раньше больше нельзя было.

"И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора", – подчеркнул Горбачев.

Политик признался, что не жалеет о перестройке, но понимает, что возникали ошибки и промахи. Горбачев полагает, что Россия не вернется к тоталитарной системе.