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В СССР жили уроды

В СССР жили уроды
Владимир Познер. Фото: www.globallookpress.com
Человек с советским прошлым раскрыл проблему нынешнего кризиса России

Идеология, навязываемая Советским Союзом, превращала людей в циников. Так считает известный журналист и телеведущий Владимир Познер. По его мнению, граждане СССР поначалу искренне верили в идеалы, строили БАМ, осваивали целину и совершали другие "героические поступки". Но потом понимали, что эта вера – ложь.

"На самом деле вот этот "советский человек" был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое", – подчеркнул Познер.

Выступая на youtube-канале "И грянул Грэм", он заявил, что люди в СССР, перестав верить в советскую идеологию, начинали жить только для себя. И одна из главных проблем сегодняшней России заключается в том, что ею руководят люди с советским прошлым, приводит URA.RU мнение Познера.

Николай ВИКТОРОВ
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