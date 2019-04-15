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Познер рассказал о чувствах к Сталину

Владимир Познер. Фото: www.globallookpress.com
Жизнь журналиста была переполнена негативными эмоциями

Утверждения о том, что в советское время люди жили в состоянии абсолютного счастья и покоя, не соответствуют действительности. По крайней мере, телеведущий Владимир Познер считает, что граждане СССР постоянно испытывали совершенно иное чувство – страх:

"Чувство страха, что не дай бог сказать что-то не то, - оно было абсолютно живое у всех".

Другой повод для страха – планы советских властей по "высылке всех евреев в Сибирь".  "К счастью, Сталин умер и это не произошло", – вспоминает телеведущий.

Иосиф Сталин. Фото: www.globallookpress.com

Еще одно хорошее воспоминание Познера тоже связано со смертью вождя:

"Чувство счастья тоже было, особенно когда вскоре после смерти Сталина был XX съезд партии, разоблачение культа личности в 1956 году".

Радовался телеведущий и космическим достижениям Советского Союза – запуску спутника, полету Юрия Гагарина. Однако этот период в его жизни скоро закончился. Он вновь почувствовал страх перед возможным наказанием в виде тюрьмы или сумасшедшего дома за инакомыслие. Поэтому, делает вывод Познер, в СССР могли быть счастливы только дети.

Ранее в Японии распространили информацию о том, почему развалился СССР и как у власти оказался Борис Ельцин.

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На фото: Sukhoi Superjet 100. Ольга Соколова/Global Look Press На фото: А-350. Ольга Соколова/Global Look Press На фото: беспилотник "Чирок". Ольга Соколова/Global Look Press
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Николай ВИКТОРОВ
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