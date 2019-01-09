Армию СССР признали одной из самых сильных за всю историю

России в списке нет

Небезызвестный журнал The National Interest решил составить пятерку самых мощных армий всех времен и народов. Начиная с древних времен и по сей день вооруженные силы остаются одним из главных инструментов в международной политике, без которого невозможно отстаивать свои интересы на мировой арене.

Список ожидаемо открывает римская армия, за несколько лет завоевавшая весь западный мир. Ее преимуществом было завидное упорство, с которым римские воины возвращались даже туда, где терпели полное поражение. Примером являются Пунические войны, когда римляне, не обладая достаточными разведданными и использовав тактику неожиданности, все-таки захватили Карфаген.

Римляне поощряли своих легионеров. После походов даже бедные солдаты получали землю, поэтому бились самоотверженно. Римские военачальники таким образом вели наступление, что потери всегда могли скомпенсировать вновь прибывшие легионеры. Если бы не распад Римской империи, эти солдаты еще долго бы заставляли мир трепетать от страха.

Следом идет армия татаро-монголов. Они начали свои завоевания в 1206 г. и за 100 лет покорили большую часть Евразии, нанеся поражения народам многочисленнее их в десятки или даже сотни раз. Кочевники покорили Русь, Китай и Ближний Восток, обложив государства данью.

Сила монголов была в стратегии и тактике Чингисхана, основателя империи. Войска стали очень мобильны благодаря стремительной коннице. У каждого всадника было по 3-4 коня. Кроме того, в войсках царила жесткая дисциплина, а террор в побежденных государствах подавлял дух противника.

Не меньшей силой в свое лучшее время обладала Османская империя. Турки завоевали большую часть Ближнего Востока, Балкан и Северной Африки. В 1453 г. османы покорили один из самых неприступных городов в мире – Константинополь, который теперь называется Стамбул.

Турки одними из первых стали использовать пушки и мушкеты, в то время как их противники все еще сражались средневековым оружием. Именно благодаря пушкам был захвачен Константинополь, повержены персы и мамлюки в Египте. Оманская империя создала настоящие элитные войска – отряды янычар, которые отчаянно и умело сражались.

Ожидаемо в список попал вермахт. Немцы за несколько месяцев захватили большую часть Центральной и Западной Европы и едва не покорили Советский Союз.

Всех этих успехов гитлеровцы добились благодаря тактике блицкрига, а также новейших видов вооружения и связи. Бронетанковые и механизированные пехотные части поддерживала авиация, и все происходило так быстро, что противник не успевал опомниться. Только когда Красная армия научилась воевать, немцы начали терпеть поражение. Кроме того, сыграло роль открытие второго фронта в Нормандии.

Советская армия тоже является одной величайших. Сокрушительное поражение немцам под Сталинградом нанесли именно русские, после чего гитлеровская Германия начала свое падение. После 1945 г. на протяжении десятилетий Советский Союз удерживал "в узде" страны Восточной Европы и Прибалтики, обладая огромной армией, с которой могли соперничать только США.

NI называет СССР гигантом, который не обладал никакими прогрессивными новинкам, за исключением ядерного оружия, в то время как НАТО обладала большим технологическим преимуществом. Данное утверждение не совсем справедливо. СССР действительно поначалу копировал американскую технику, в частности самолеты, но затем научился создавать отличную военную технику и вооружение, будь то автоматы Калашникова или истребитель МиГ-25.

Наконец, NI не был бы американским журналом, если бы не включил в пятерку армию США. По мнению авторов, именно вступление Америки в в Первую и Вторую мировые войны изменило баланс в пользу союзников.

Также США расправились с армией Саддама Хусейна в 1991 г. в Кувейте и в 2003 г. в Ираке. Стоит отметить, что после Второй мировой войны США ни разу не противостояли действительно сильному противнику.