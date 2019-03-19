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Познер объяснил разницу между россиянами и западными жителями

Владимир Познер. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Телеведущий оценил "важных людей" и их законопослушность

Граждане России отличаются от представителей Запада своим отношением к законам, причем не в лучшую сторону. Россияне, оказывается, презирают правила, как только достигают вершин социального статуса. Такое мнение высказал известный российский журналист Владимир Познер на своей интернет-платформе.

В качестве подтверждения данного утверждения он привел ситуацию элитной школой, расположенной рядом с его домом. По словам телеведущего, когда после уроков за учениками младших классов на машинах приезжают их родители на машинах, они паркуются в местах, где это запрещено. Более того, чтобы не платить штраф, они закрывают номерные знаки.

"Причем, вы знаете, теперь ведь в Москве, в центре города, штраф 5 тыс. руб. за неправильную стоянку, но для людей, владеющих такими машинами, пять тысяч рублей, это что для многих россиян примерно пять",

поставил на вид недовольный беспределом журналист в "Познер Online.

Такое же безобразие телеведущий зафиксировал у комплекса, в котором он играет в теннис.

"Почему они стоят? Ну, потому что их хозяева считают себя чрезвычайно важными, и поэтому для них закон этот не существует. Для нас с вами существует, а для них – нет", – констатировал Познер.

Именно такое отношение, когда гражданин страны, становясь "важным господином", начинает презирать устоявшиеся в обществе правила, и отличает россиян от западных жителей.

"Это очень характерно для нас и совсем не характерно для них", – считает Познер.

Журналист пришел к выводу: именно такие "важные люди" устанавливают соблюдать законы всем людям, в то время как для них самих их исполнение не обязательно.

Также Познер заметил, что на Западе граждане обязательно донесут куда следует на нарушителя, в том числе, водителя, поставившего автомобиль в неположенном месте. При этом, ругая россиян, он не рассказал, уведомлял ли всякий раз сам наши органы о правонарушениях у школы или спорткомплекса, чтобы навести порядок.

Елена УСОВА
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