Познер захотел отправиться к Ленину в ад

Телеведущий мечтает об интервью с вождем пролетарской революции

Известный журналист Владимир Познер неоднозначно высказался о революционере Владимире Ленине. По его словам, если бы ад существовал, то предводителю большевиков там бы точно нашлось место. С другой стороны, рядом с ним мог бы оказаться и сам Познер по профессиональным мотивам, так сказать.

Телеведущий рассказал, что его гложет мысль об интервью с Лениным. Она пришла ему в голову после выступления с лекцией в одном из российских городов. Во время общения с публикой один юноша спросил его о том, какие три человека точно бы сейчас пребывали в геенне огненной, и с кем из них журналист хотел бы сделать интервью.

Растерянный от неожиданного вопроса атеист Познер сделал исключение для молодого человека и ненадолго уверовал в существование ада. Его выбор пал на Ленина, потому что он был "трагической фигурой".

"Я сказал: вы знаете, просто взять интервью у злодея – неинтересно. Ну, злодей и злодей. А я бы хотел взять у человека, который оказался в аду не потому, что он был злодеем, а потому, что он наделал страшные ошибки, от которых многие и многие пострадали. Поэтому он в аду. Поэтому я хочу взять интервью у Ленина",

– приводятся слова Познера на его сайте.

У Познера нет сомнений в том, что вождь пролетариата хотел сделать благо для России, превратить ее в великую демократическую и социалистическую страну. На деле все вышло иначе, построить социализм так и не удалось, за исключением каких-то отдельных его элементов.

"Но в результате ведь получился ужас. Он в аду. Я вот его одного и придумал, больше в общем как-то не очень удалось", – заключил Познер.

Несмотря на атеистические убеждения, Познер считает, что тело вождя нужно захоронить, потому что держать его тело "как мумию" в Мавзолее "совсем не по-христиански".