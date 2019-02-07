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СССР был готов отдать Курилы японцам

Владимир Путин и Синдзо Абэ. Фото: kremlin.ru
Найдены секретные документы ЦК КПСС

На фоне пока не приводящих ни к чему переговоров о возможной передаче Курильских островов Японии в Токио как будто подготавливают почву для этого исторического события.

Японский телеканал NHK объявил, что в его распоряжении есть некие секретные документы ЦК КПСС, в которых черным по белому написано, что Советский Союз собиралась передать Японии два острова Курильской гряды. Документ якобы датируется 2 июня 1955 г. и касается острова Шикотан и гряды Хабомаи. В нем говорится, что острова могут быть переданы Японии, если на них не будут размещены базы США.

Большой тайны здесь нет. Как известно, в 1956 г. страны подписали совместную декларацию о том, что Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии после заключения двустороннего мирного договора. Этого не произошло до сих пор. Сегодняшние переговоры основываются как раз на этой декларации.

По мнению профессора университета Хосэй Нобуо Сиботамай, СССР старался усилить свое влияние на Токио и ослабить позиции США. Такой же тактики придерживается и сегодняшнее руководство Кремля.

Фото: commons.wikimedia.org

Согласно памятным запискам советского правительства от 27 января и 24 февраля 1960 г., договор "забуксовал", так как японцы объявили, что будут неотступно добиваться возвращения всех Курильских островов. В советском правительстве сочли это проявлением "опасных тенденций к реваншизму". Стоит отметить, что на Японию тогда давили и США. По одной из версий, в Вашингтоне потребовали, чтобы Япония настояла на передаче всех островов, а в противном случае японцы не получили бы архипелаг Рюку, который контролировался американцами.

Александр ИЛЬИН
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