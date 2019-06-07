Телеведущий не видит смысла тратить огромные суммы денег на такое мероприятие

Владимир Познер признался, что ему не по душе военный парад, который проводят 9 Мая. Он уверен, что стране стоит перестать выгонять технику на улицы городов, хотя и считает, что это прекрасный праздник.

"Мне не нравится военный парад. Во-первых, это очень дорогостоящая вещь, и во-вторых, ну хватит",

– заявил Познер.

Телеведущий полагает, что народные гуляния и демонстрации – это лучший способ провести День Победы. Так, например, ему симпатичная акция "Бессмертный полк", ведь это народная инициатива.

Познер вспомнил, как брал интервью в парке Горького у ветеранов, и отметил, что это было очень трогательно: люди, которые воевали, просто радовались встрече друг с другом, поздравляя с праздником.

"Это не были поклонники вот этих парадов, а просто вместе однополчане, кто остался, встречались, вспоминали. Сейчас, конечно, этого очень мало, потому что прошло много времени и в живых таких людей очень немного",

– ответил Познер поклонникам на своем официальном сайте.

Впрочем, телеведущий, который часто критикует россиян, оговорился, что это лишь его собственная позиция и он не призывает делать так, как считает правильным сам.