Единственный президент Советов признался, что боролся за единство до конца

Михаил Горбачев считает, что СССР можно было сохранить. По мнению бывшего советского лидера, достаточно было обновить Союз, превратив его в "в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий".

Свое мнение Горбачев выразил в книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", пишет РИА Новости. В ней экс-президент СССР отметил, что толчком к развитию должен был стать Союзный договор, подписание которого в 1991-м сорвалось – начался августовский путч.

"Руководство самой большой республики в составе СССР – России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на <...> разъединение государства",

– считает Горбачев.

В своей книге политик затронул многие проблемы современного мира, в том числе выход США из ДРСМД. Как отмечает портал URA.RU, это стало "сильнейшим ударом по безопасности России".