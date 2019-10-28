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Горбачев жалеет о развале СССР

Единственный президент Советов признался, что боролся за единство до конца

Михаил Горбачев считает, что СССР можно было сохранить. По мнению бывшего советского лидера, достаточно было обновить Союз, превратив его в "в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий".

Свое мнение Горбачев выразил в книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", пишет РИА Новости. В ней экс-президент СССР отметил, что толчком к развитию должен был стать Союзный договор, подписание которого в 1991-м сорвалось – начался августовский путч.

"Руководство самой большой республики в составе СССР – России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на <...> разъединение государства",

– считает Горбачев.

В своей книге политик затронул многие проблемы современного мира, в том числе выход США из ДРСМД. Как отмечает портал URA.RU, это стало "сильнейшим ударом по безопасности России". 

Полина ИВАНОВА
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