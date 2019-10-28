Американский лидер стремится к абсолютному военному превосходству

Экс-президент СССР Михаил Горбачев посоветовал не заблуждаться по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о заключении нового договора вместо ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности).

"Президент США заявил, что США надеются заключить новый, "хороший" договор. Какой договор – о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение",

– цитируют РИА Новости книгу Горбачева "Что поставлено на карту: будущее глобального мира", которая вскоре должна появиться в продаже. В ней бывший советский лидер называет решение США о выходе из ДРСМД и прекращение действия этого договора "сильнейшим ударом по нашей общей безопасности".

Горбачев также пишет, что заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что у США "нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение", означает лишь, что пока этих ракет у США нет. По мнению экс-президента, за выходом США из ДРСМД стоит стремление к абсолютному военному превосходству и желание освободиться от ограничений в сфере вооружений.

2 августа США вышли из ДРСМД, согласно которому, США и Россия были обязаны уничтожить и не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, дальность полета которых превышает 5,5 тыс. км.