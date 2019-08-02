Однако на Туманном Альбионе полного единодушия в данном вопросе нет

Британские власти назвали Россию виновницей в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку она продолжает тайно разрабатывать и развертывать ракетную систему. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Напомним, ДРСМД прекратил свое действие со 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. Москва в ответ также приостановила участие РФ в договоре.

"Россия привела к краху ДРСМД, тайно разрабатывая и развертывая нарушающую договор ракетную систему, которая может быть нацелена на столицы Европы. Их пренебрежение к правилам, основанным на международной системе, угрожает европейской безопасности. Великобритания полностью поддерживает ответ НАТО", – написал в Twitter глава МИД Королевства.

При этом Рааб к посту приложил ссылку на такое же обвинение в адрес России генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Норвежец заявил в соцсети следующее:

"Сегодня ДРСМД перестает существовать. Россия несет исключительную ответственность за гибель договора. НАТО будет реагировать взвешенно и ответственно, и продолжать обеспечивать надежное сдерживание и оборону".





Позже в пятницу Столтенберг сообщил, что блок "поддерживает инициативы по установлению новых соглашений по контролю за вооружениями", однако "пока рано говорить, когда и как это может произойти". По его словам, с Москвой можно договориться по данной проблематике, поскольку " это выгодно им и нам, так как позволяет избежать новой гонки вооружений, что опасно и очень затратно", пишет РИА "Новости".

Между тем в Великобритании нашлись и те, кто виновными в крушении договора считают совсем не российскую сторону. Сумасшедшим шагом назвал решение Вашингтона по ДРСМД лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Выход президента [США Дональда] Трампа из ДРСМД – это еще одно пагубное решение, которое делает мир менее безопасным. Этот безрассудный поступок усилит угрозу гонки ядерных вооружений", – высказал он свою точку зрения в Сети.

President Trump walking away from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is yet another destructive decision that makes the world less safe.



This reckless act will heighten the threat of a nuclear arms race. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 2 августа 2019 г.

Договор РСМД был подписан СССР и США в 1987 году. Как отмечает НСН, согласно документу сторонам не разрешалось иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тыс километров.

Вашингтон главное свое недовольство сосредоточил на российской ракетной системе 9М729. Американские эксперты считают, что дальность ее действия выходит за рамки договора, то есть находится в районе от 500 до 5500 км. Москва же неоднократно заявляла, что эта ракета соответствует положениям ДРСМД и не летает на такие расстояния.

