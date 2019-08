Британские власти назвали Россию виновницей в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, поскольку она продолжает тайно разрабатывать и развертывать ракетную систему. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Напомним, ДРСМД прекратил свое действие со 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. Москва в ответ также приостановила участие РФ в договоре.

"Россия привела к краху ДРСМД, тайно разрабатывая и развертывая нарушающую договор ракетную систему, которая может быть нацелена на столицы Европы. Их пренебрежение к правилам, основанным на международной системе, угрожает европейской безопасности. Великобритания полностью поддерживает ответ НАТО", – написал в Twitter глава МИД Королевства.

При этом Рааб к посту приложил ссылку на такое же обвинение в адрес России генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Норвежец заявил в соцсети следующее:

"Сегодня ДРСМД перестает существовать. Россия несет исключительную ответственность за гибель договора. НАТО будет реагировать взвешенно и ответственно, и продолжать обеспечивать надежное сдерживание и оборону".

Позже в пятницу Столтенберг сообщил, что блок "поддерживает инициативы по установлению новых соглашений по контролю за вооружениями", однако "пока рано говорить, когда и как это может произойти". По его словам, с Москвой можно договориться по данной проблематике, поскольку " это выгодно им и нам, так как позволяет избежать новой гонки вооружений, что опасно и очень затратно", пишет РИА "Новости".

Между тем в Великобритании нашлись и те, кто виновными в крушении договора считают совсем не российскую сторону. Сумасшедшим шагом назвал решение Вашингтона по ДРСМД лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Выход президента [США Дональда] Трампа из ДРСМД – это еще одно пагубное решение, которое делает мир менее безопасным. Этот безрассудный поступок усилит угрозу гонки ядерных вооружений", – высказал он свою точку зрения в Сети.

President Trump walking away from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty is yet another destructive decision that makes the world less safe.



This reckless act will heighten the threat of a nuclear arms race.