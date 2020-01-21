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"Новичок" выглядывает из кармана": болгары опозорились из-за "отравителей" Скрипалей

"Новичок" выглядывает из кармана": болгары опозорились из-за "отравителей" Скрипалей
Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По версии прокуратуры Софии, подозреваемый в покушении на беглого экс-шпиона разгуливал по парковке

В России отреагировали на свежие доказательства Болгарии, в которых фигурирует якобы отравитель Скрипалей. По мнению жителей нашей страны, новые улики попросту притянуты за уши. 

Накануне прокуратура европейской республики поделилась кадрами с камер видеонаблюдения, в объектив которых попал подозрительный мужчина. Он, по версии ведомства, мог отравить "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Запись велась на принадлежащей его компании парковке, по которой плотного телосложения "шпион" расхаживал в черных перчатках, панаме и солнцезащитных очках, рассматривая автомобили. Одет он в белую рубашку на выпуск, приталенную куртку и, вероятно, джинсы. 

"Я где медведь на поводке и балалайка? Непорядок", "А где костюм химзащиты?", – иронично поинтересовались читатели "Рамблера" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

С юмором к своим ответам подошли и остальные комментаторы, назвав  доказательства Болгарии смешными и неубедительными. 

"Совсем братушки ополоумели, ... скачали файл из интернета, подшаманили и ... вуаля! осталось только шляпоносцу объявиться и обвинить местную прокуратуру в клевете", "Действительно, это видео неопровержимо доказывает, что идет именно шпиен гэрэу с новичьком в кармане. Если присмотреться, то новичьек выглядывает из кармана", "Врут ребята, по крайней мере дивизион подводных лодок, с поднятым флагом России, незаметно, с поднятым перископом подошли к 8-ми, нет батальону морских пехотинцев, и разлили "Новичок"... И незаметно улетели",

– подкололи прокуратуру Софии россияне. 

Напомним, в атаке на Гебрева и его сына, которая произошла в 2015 году, подозревали нашего соотечественника Сергея Федотова. Он также якобы "засветился" в покушении на беглого экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери в марте 2018 года. 

Ксения АНДРЕЕВА

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