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Обнаруженный Лондоном в отравлении Скрипаля "Новичок" давно гуляет по миру

Появился новый аргумент против обвинения Москвы в отравлении Скрипаля
Фото: www.globallookpress.com
Советский раритетный яд уже не является эксклюзивом

Часть отравляющих веществ класса "Новичок", который британские власти объявили чуть ли не оружием возмездия Москвы в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, действительно разрабатывалась в Советском Союзе с 1970-х, однако впоследствии они могли "расползтись" по всему миру. Об этом заявил один из создателей "Новичка", химик Владимир Углев.

Россия в прошлом году предложила добавить четыре класса веществ, включая и приснопамятное из дела российского шпиона, в список запрещенного химоружия. Еще два намерены добавить США, Канада и Нидерланды.

Как рассказывает Углев, первой из предложенных Москвой формул является вещество, полученное в 1972-ом в Вольском филиале Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Это группа веществ А-230, рассматриваемая в СССР в качестве потенциально боевых, однако их испытания были признаны неудачными, поскольку они оказались неустойчивыми в полной мере к морозам.

Вторая формула из реестра относится к группе веществ А-234, разработки которой начались в 1975 г. все в том же ГОСНИИОХТ, отметил ученый. Он принимал участие в тех исследованиях.

"Проводилась наработка опытных партий продукта А-234 и А-232 для полевых испытаний", – цитирует "Интерфакс" эксперта.

Как полагает Углев, именно вещество А-234 могло быть использовано в Солсбери.

"Я могу это утверждать, поскольку были результаты спектрального анализа, была выдана молекулярная масса. Тут осечки быть не может", – считает он.

По его утверждению, после развала Советского Союза все разработки в данной сфере были прекращены, но "наука не стоит на месте, и все эти ОВ могли быть получены на Западе".

Химик подчеркнул, что разрабатываемые "для боевого применения" советскими учеными вещества под общим названием "Новичок" не производились, речь идет лишь о лабораторных наработках, которые "фактически полностью были использованы при испытаниях".

"В лабораториях было синтезировано более 100 разных химических комбинаций: какие-то более токсичные, такие как А-232 или А-234, а какие-то менее", – пояснил Углев.

Конференция стран-участниц конвенции о запрещении химического оружия рассмотрит списки 27 ноября.

Напомним, Скрипали якобы были отравлены "Новичком" в марте 2018 г. В мае того же года Великобритания продемонстрировала дочь шпиона, но с тех пор ни она, ни ее отец публике не были представлены. Посольство РФ в Лондоне по-прежнему настаивает на предоставлении нашим дипломатам возможности личной встречи с российскими гражданами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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