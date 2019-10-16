Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Посылка с ядом: два немца погибли при загадочных обстоятельствах

Неужели
Фото: www.globallookpress.com
На складе, где работали мужчины, нашли опасное вещество

В Германии один за другим скончались двое сотрудников склада службы курьерской доставки. Причина смерти пока неизвестна.

Однако на рабочем месте погибших обнаружена посылка с ядом. Сразу же напрашивается вопрос: не "Новичок" ли? 

Между тем количество опасного вещества было ничтожно мало, поэтому правоохранители полагают, что оно не могло убить мужчин, передает русская служба BBC. Да и первичный осмотр тел показал, что смерти не связаны друг с другом, признаков отравления не выявлено. 

Полицейские, которые намерены докопаться до истины, ведут расследование, не отметая в том числе версию о жертвах химоружия.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей