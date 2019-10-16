Нибиру
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В Германии один за другим скончались двое сотрудников склада службы курьерской доставки. Причина смерти пока неизвестна.
Однако на рабочем месте погибших обнаружена посылка с ядом. Сразу же напрашивается вопрос: не "Новичок" ли?
Между тем количество опасного вещества было ничтожно мало, поэтому правоохранители полагают, что оно не могло убить мужчин, передает русская служба BBC. Да и первичный осмотр тел показал, что смерти не связаны друг с другом, признаков отравления не выявлено.
Полицейские, которые намерены докопаться до истины, ведут расследование, не отметая в том числе версию о жертвах химоружия.
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