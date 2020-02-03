Публике рассказали о судьбе экс-полковника ГРУ и его дочери

Якобы отравленных в Солсбери Сергея и Юлию Скрипаль приравняли к умершему бывшему сотруднику ФСБ Александру Литвиненко. На фоне засекреченного местонахождения экс-шпиона и его дочери это прозвучало неутешительно.

О судьбе Скрипалей сообщила британский посол в России Дебора Броннерт. Правда, сведения по-прежнему весьма скудные. Так, дипломат заверила, что Сергей и Юлия, бесспорно, живы. Однако рассказать, пребывают они на территории Соединенного Королевства или находятся уже в другой стране, отказалась, сославшись на нежелание самих Скрипалей обнародовать эту информацию.

"Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно", – заявила она в беседе с "Коммерсантом".

При этом Броннерт уточнила, что расследование еще идет – мол, подозреваемые еще не предстали перед судом. И привела в пример дело Литвиненко, итоги которого представили публике только через десять лет после завершения разбирательства.

"Так работает британская судебная система", – заключила посол.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в центре Солсбери без сознания в марте 2018 года. Лондон бездоказательно обвинил Москву в их отравлении, что привело к международному скандалу. Адекватные доказательства британцы до сих пор не представили, при этом отказывая России в доступе к расследованию, отмечает "Царьград".

Ранее стало известно о тайном послании, которое Сергей Скрипаль отправил в Россию после отравления.