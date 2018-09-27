Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Глава внешнеполитического ведомства Британии Джереми Хант уверен, что, несмотря на высокую дипломатическую цену, заплаченную Россией за обвинения в отравлении бывших разведчиков на британской территории, войны между двумя странами не будет.

Он отметил, что после дела об убийстве Александра Литвиненко Москва почувствовала, что "осталась безнаказанной".

"Я не думаю, что есть возможность войны или чего-то такого", – сказал он в интервью телеканалу Sky News, добавив, что после отравления в Солсбери россиян ждет совсем другая реакция со стороны Британии.

По его словам, российское правительство должно понять, что "не будет в мире удобного места для России, если они будут вести себя таким образом".

Хант добавил, что он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это было достаточно сложно… Был откровенный обмен [мнениями]", – подчеркнул глава британской дипломатии.

Экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были отравлены в Солсбери 4 марта. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению. В свою очередь, российские власти отвергли все обвинения и неоднократно предлагали провести совместное расследование.

Позже Британия предъявила фотографии двух мужчин, якобы причастных к отравлению Скрипалей. По мнению Лондона, они являются сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым. В интервью, данному RT, они опровергли домыслы и заявили о поездке в Солсбери в туристических целях.

Сбежавший экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в 2006 г. от отравления полонием вскоре после получения гражданства Великобритании. Основным подозреваемым стал Андрей Луговой, который отрицает все обвинения.