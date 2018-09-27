Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Британия отказала России в удобном месте в мире

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеТочно он: "отравителя" Скрипалей сдали свои
Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Глава внешнеполитического ведомства Британии Джереми Хант уверен, что, несмотря на высокую дипломатическую цену, заплаченную Россией за обвинения в отравлении бывших разведчиков на британской территории, войны между двумя странами не будет.

Он отметил, что после дела об убийстве Александра Литвиненко Москва почувствовала, что "осталась безнаказанной".

По теме

"Я не думаю, что есть возможность войны или чего-то такого", – сказал он в интервью телеканалу Sky News, добавив, что после отравления в Солсбери россиян ждет совсем другая реакция со стороны Британии.

По его словам, российское правительство должно понять, что "не будет в мире удобного места для России, если они будут вести себя таким образом".

Хант добавил, что он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Это было достаточно сложно… Был откровенный обмен [мнениями]", – подчеркнул глава британской дипломатии.

Экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были отравлены в Солсбери 4 марта. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению. В свою очередь, российские власти отвергли все обвинения и неоднократно предлагали провести совместное расследование.

Позже Британия предъявила фотографии двух мужчин, якобы причастных к отравлению Скрипалей. По мнению Лондона, они являются сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым. В интервью, данному RT, они опровергли домыслы и заявили о поездке в Солсбери в туристических целях.

Сбежавший экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в 2006 г. от отравления полонием вскоре после получения гражданства Великобритании. Основным подозреваемым стал Андрей Луговой, который отрицает все обвинения. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Лавров разнес Мэй за "детский сад" со Скрипалями

Российский дипломат сцепился с премьером Британии на Совбезе ООН

Израиль обрадовался безнаказанности за сбитый Ил-20

Иерусалим отделался лишь легким испугом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей