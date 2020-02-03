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Британцев заставят рассекретить убежище Скрипалей

Заявление о живых и здоровых экс-сотруднике ГРУ и его дочери прокомментировали в Москве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что наша сторона обязательно выяснит, где находятся Сергей и Юлия Скрипаль. Однако сроки, в которые будет направлен запрос Лондону, она пока не обозначила.

"Обязательно. Чуть позже", – заявила она в беседе с НСН.

Напомним, ранее британский посол заверила, что Скрипали живы, но рассказать об их местонахождении наотрез отказалась.

Фоторепортаж
Мэй обвинила в покушении на Скрипалей российских разведчиков
Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police
Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police +1
Кристина ЧЕРНИКОВА

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