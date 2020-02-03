Заявление о живых и здоровых экс-сотруднике ГРУ и его дочери прокомментировали в Москве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала, что наша сторона обязательно выяснит, где находятся Сергей и Юлия Скрипаль. Однако сроки, в которые будет направлен запрос Лондону, она пока не обозначила.

"Обязательно. Чуть позже", – заявила она в беседе с НСН.

Напомним, ранее британский посол заверила, что Скрипали живы, но рассказать об их местонахождении наотрез отказалась.