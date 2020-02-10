В России рассказали, где скрываются экс-разведчик ГРУ и его дочь

Появилась информация о судьбе отравленных на берегу Туманного Альбиона беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Хотя, по официальной версии, их местонахождение до сих пор остается тайной, покрытой мраком. Но только не для россиян.

"Давно уже нежатся на пляжах Мексики. У них нет интереса к Родине, так и наплевать на них. Или вы мечтаете о двойных агентах?", – полагает читатель "Комсомольской правды", который поделился своим мнением под интервью с послом Москвы в Лондоне Андрее Келиным (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Дипломат напомнил, что вот-вот исполнится два года с момента исчезновения отца и дочери в британской клинике. Однако англичане уверяют российскую сторону, что пострадавшие якобы от "Новичка" в Солсбери 4 марта 2018 года живы-здоровы, но по какой-то причине отказываются от общения с ее представителями. По словам собеседника издания, своими действиями Великобритания нарушает международное право.

"Будем добиваться встречи со Скрипалями, хотим убедиться, что они живы, здоровы и свободны. Да и на прочие вопросы российской стороны, сформулированные в 80 направленных британцам нотах, ответа нет", – заявил посол.

Он также отметил, что предполагаемым "отравителям" Скрипалей Александру Петрову и Руслану Боширову, которых британцы считают агентами ГРУ, предъявлены однобокие и "весьма сомнительные обвинения". При этом власти Соединенного Королевства не хотят и слышать о помощи РФ.

По мнению россиян, Скрипали "работали на нашу разведку". А, чтобы они не смогли передать в Москву секретные данные, их и "упрятали лет на 10", пока сведения не устареют.

"И никакой там не "Новичок" – вполне возможно там был какой-нибудь новый вирус, типа коронавируса", – написал еще один комментатор.

Впрочем, большинству из них все равно, что стало с экс-разведчиком. Они жалеют его дочь и кота. "Наплевать на них. Вот кота жалко. Пусть кота предъявят. Где кот?", "Скоро два года как Юлия Скрипаль гражданка России находится в плену у англичан, которые не дают ей вернуться на родину и выступить в посольстве РФ и заявить о своей воле", "Скрипаля не жалко, он захотел пожить за чужой счет, предав товарищей, а Юлию верните", "Мелкобритания насильно удерживает гражданку России Юлию Скрипаль", "А на ***** (зачем) они нам нужны? Свалили и пусть несут ту свою ношу. Чего наша дипломатия так заботится о предателях?", – отреагировали патриоты.

Напомним, инцидент в Солсбери вызвал очередную волну негатива и осуждения в сторону России. Так называемое дело Скрипаля привело к международного скандалу, обмену послами и санкциями.