Скрипали бегут из Великобритании
О судьбе Сергея Скрипаля и его наследницы Юлии, которые отравились "Новичком" 4 марта 2018-го в Солсбери, долгое время ничего не было известно. Ходили слухи, что родственники умерли. Однако источники из разведки рассказали британским журналистам, что шпион и его дочь собираются жить в Новой Зеландии или в Австралии.
Скрипали, как пишут авторы издания The Daily Mail, мечтают о новой жизни. В другой стране Сергей и Юлия получат новые документы, но все равно останутся под защитой. С того момента, как их выписали из больницы, Скрипали жили в неком доме, а их охраняла британская разведка.
О том, что экс-офицер ГРУ и его дочь давно не находятся в Великобритании, журналисты писали летом 2019 года. Тогда сообщалось, что они могли переехать в Австралию или США. А в феврале 2020-го стало известно, что Скрипали нежатся на пляжах Мексики.
Экс-полковника ГРУ и его наследницу нашли в бессознательном состоянии на лавочке в центре Солсбери. Лондон заявил, что россиян отравили "Новичком", а сотрудники ГРУ замешаны в этом преступлении. Москва не раз говорила о том, что Россия не причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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