Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скрипали бегут из Великобритании

Скрипали бегут из Великобритании
Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: ukr.media/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший офицер ГРУ и его дочь хотят переехать на другой конец света

О судьбе Сергея Скрипаля и его наследницы Юлии, которые отравились "Новичком" 4 марта 2018-го в Солсбери, долгое время ничего не было известно. Ходили слухи, что родственники умерли. Однако источники из разведки рассказали британским журналистам, что шпион и его дочь собираются жить в Новой Зеландии или в Австралии.

Скрипали, как пишут авторы издания The Daily Mail, мечтают о новой жизни. В другой стране Сергей и Юлия получат новые документы, но все равно останутся под защитой. С того момента, как их выписали из больницы, Скрипали жили в неком доме, а их охраняла британская разведка.

О том, что экс-офицер ГРУ и его дочь давно не находятся в Великобритании, журналисты писали летом 2019 года. Тогда сообщалось, что они могли переехать в Австралию или США. А в феврале 2020-го стало известно, что Скрипали нежатся на пляжах Мексики.

Экс-полковника ГРУ и его наследницу нашли в бессознательном состоянии на лавочке в центре Солсбери. Лондон заявил, что россиян отравили "Новичком", а сотрудники ГРУ замешаны в этом преступлении. Москва не раз говорила о том, что Россия не причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость Это точно!Если бы укры могли ,т.е. если бы укры не удирали так быстро,они уничтожили бы, отравили,украли,загрязнили бы,повреди ли бы всё,что смогли.Такой у укров менталитет и его невозможно изменить.А теперь Крым вернулся в Россию НАВСЕГДА и всё будет в порядке!
Ответить
Все бегают, никак не сдохнут.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей