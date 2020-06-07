Экс-сотрудник ГРУ и его дочь живы и не бедствуют

Однако ни родные, ни друзья больше не увидят ни Сергея, ни Юлию.

Данные о якобы отравленных в Солсбери Скрипалях рассекретили британские СМИ. По данным источников, оба получили новые имена и биографии и покинули Соединенное Королевство. Обитать Скрипали будут в Новой Зеландии.

Как пишет The Sunday Times, больше года Сергей и Юлия жили в секретной квартире британской разведки MI6. Для переезда экс-сотруднику ГРУ и его дочери оказали поддержку. Вероятно, речь идет о финансовой помощи. Так что бедствовать Скрипали не будут. В материале говорится, что участники международного скандала с отравлением, скорее всего, до конца жизни не увидятся с родственниками и друзьями. От общения с прессой им также придется воздержаться.

Как на это известие отреагировала больная престарелая мама Скрипаля, которая до сих пор надеется хотя бы поговорить с сыном, пока неизвестно. Сейчас за женщиной ухаживает племянница бывшего шпиона Виктория. Она не раз упрекала за это родственника.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери в марте 2018 года. Не дождавшись результатов расследования, Лондон обвинил Москву в отравлении – якобы использовалось вещество "Новичок". В результате разгорелся международный скандал. Россия обвинения в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери отрицает.

Ранее Утро.ру писало о тайном послании Скрипаля в Россию.