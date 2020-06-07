Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Однако ни родные, ни друзья больше не увидят ни Сергея, ни Юлию.
Данные о якобы отравленных в Солсбери Скрипалях рассекретили британские СМИ. По данным источников, оба получили новые имена и биографии и покинули Соединенное Королевство. Обитать Скрипали будут в Новой Зеландии.
Как пишет The Sunday Times, больше года Сергей и Юлия жили в секретной квартире британской разведки MI6. Для переезда экс-сотруднику ГРУ и его дочери оказали поддержку. Вероятно, речь идет о финансовой помощи. Так что бедствовать Скрипали не будут. В материале говорится, что участники международного скандала с отравлением, скорее всего, до конца жизни не увидятся с родственниками и друзьями. От общения с прессой им также придется воздержаться.
Как на это известие отреагировала больная престарелая мама Скрипаля, которая до сих пор надеется хотя бы поговорить с сыном, пока неизвестно. Сейчас за женщиной ухаживает племянница бывшего шпиона Виктория. Она не раз упрекала за это родственника.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери в марте 2018 года. Не дождавшись результатов расследования, Лондон обвинил Москву в отравлении – якобы использовалось вещество "Новичок". В результате разгорелся международный скандал. Россия обвинения в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери отрицает.
Ранее Утро.ру писало о тайном послании Скрипаля в Россию.
Высылка российских дипломатов не останется без жесткого ответа
Вторая волна неизбежна, страна вышла на плато позже других государств - важные новости о COVID-19 на субботу в материале "Утро.ру"