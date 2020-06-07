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"Так содержать дешевле": родственница указала на другое место обитания Скрипалей

"Так содержать дешевле": родственница указала на другое место обитания Скрипалей
Сергей Скрипаль. Фото: ukr.media/www.globallookpress.com
Племянница бывшего шпиона назвала враньем слухи о его переезде

Виктория Скрипаль считает, что ни о какой Новой Зеландии и речи быть не может.

По ее мнению, Сергей и Юлия не настолько богаты, чтобы самим себя содержать, а британское правительство вряд ли раскошелится. Племянница Скрипаля полагает, что ее родственники по-прежнему в Британии, в Портон-Даун, а информация о том, что им сменили имена и отправили в другую страну – отвлекающий маневр.

"...я считаю, что они по-прежнему в Портон-Даун. Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно",

- заявила она в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее британские СМИ писали, что Скрипали покинули Соединенное Королевство и начали новую жизнь с другими именами.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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