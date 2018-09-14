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Москва обсудит с Лондоном "дело Скрипалей" без highly likely

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
продолжениеВсплыли секреты "отравителей" Скрипалей
На Смоленской площади указали британским властям на существование международного права, а не мегафонной дипломатии

Россия готова к сотрудничеству с Великобританией по расследованию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта, но диалог между странами не должен базироваться на принципе highly likely. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

"Мы по-прежнему готовы к серьезному разговору на основе международного права, а не на основе принципа highly likely, который уже стал притчей во языцех", – цитирует РИА "Новости" российского министра.

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"Хочу еще раз подчеркнуть, мы с самого начала и в случае с (Александром) Литвиненко, и в случае со Скрипалями просили по официальным каналам задействовать процедуры, которые существуют в рамках двусторонней конвенции с Великобританией, в рамках конвенции Совета Европы и в последнем случае со Скрипалями в рамках конвенции по запрещению химического оружия", – отметил Лавров.

Также он прокомментировал реакцию Соединенного Королевства на распространенное накануне интервью двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская сторона обвиняет в отравлении Скрипаля. Глава МИД упрекнул Туманный Альбион в отсутствии логики.

"Мне трудно давать какие-либо оценки действиям, которые мы видим со стороны Лондона в последнее время. Это не поддается логическому восприятию. Потому что страна, которая кичится своей законопослушностью и предъявляет себя как эталон правовой системы, ведет себя абсолютно не в правовом поле и пытается заниматься тем, чем вредно заниматься – "мегафонной дипломатией", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Популярности словосочетанию "highly likely" мир обязан премьер-министру Великобритании Терезе Мэй после начала "дела Скрипалей". Еще в марте она заявила, что экс-шпиона отравили российским боевым нервно-паралитическим отравляющим веществом "Новичок", а Москва, "высокая вероятность" (highly likely), ответственна за отравление. После этого феерического выступления британки словосочетание быстро превратилось в мем.

Елена УСОВА
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