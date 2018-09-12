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Витиеватыми и запутанными назвали в Соединенном Королевстве попытки РФ оправдаться по поводу случившегося в Солсбери. Не поверили британцы и сегодняшним объяснениям, несмотря на то что заявление поступило от уважаемого на международной арене политика – самого президента страны Владимира Путина.
Напомним, говоря о подозреваемых в отравлении Скрипалей Руслане Боширове и Александре Петрове, российский лидер заверил, что их личности установлены и "ничего криминального там нет". На берегах Туманного Альбиона слова Путина приняли в штыки.
17:16. Российская сторона самостоятельно, по своей инициативе, проверила личности Боширова и Петрова. Лондон опять предпочел молчание, не направив Москве никаких запросов о вышеперечисленных, как утверждают британцы, спецагентах.
"Нет, от Лондона не было никаких запросов. И в отношении этих лиц не совершалось никаких действий, была проверена просто информация", – пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
16:50. А вот представителям Скотленд-Ярда не нашлось, что ответить президенту. "Мы не будем это комментировать", – передает РИА "Новости" заявление правоохранителей.
16:44. "Эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", – цитирует официального представителя британского премьера Терезы Мэй Reuters.
В том же сообщении англичане называют неправдой все предыдущие месседжи Москвы.
"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", – пояснила пресс-секретарь журналистам.
Так называемое "дело Скрипаля" открыто более полугода назад, когда
отец и дочь были найдены без сознания в небольшом британском городке Солсбери.
С тех пор разгорелся международный сыр-бор, где Лондон играет роль обвинителя,
а Москва – ответчика. При этом аргументы последней в расчет не берутся. Неоднократно
российская сторона предлагала помощь в расследовании инцидента. В ответ –
тишина.
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