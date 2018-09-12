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Лондон обвинил Путина во лжи

Фото: "Утро"
продолжениеОтравители Скрипалей наконец-то разговорились
В Британии ответили на заявление российского лидера

Витиеватыми и запутанными назвали в Соединенном Королевстве попытки РФ оправдаться по поводу случившегося в Солсбери. Не поверили британцы и сегодняшним объяснениям, несмотря на то что заявление поступило от уважаемого на международной арене политика – самого президента страны Владимира Путина. 

Напомним, говоря о подозреваемых в отравлении Скрипалей Руслане Боширове и Александре Петрове, российский лидер заверил, что их личности установлены и "ничего криминального там нет". На берегах Туманного Альбиона слова Путина приняли в штыки.

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17:16. Российская сторона самостоятельно, по своей инициативе, проверила личности Боширова и Петрова. Лондон опять предпочел молчание, не направив Москве никаких запросов о вышеперечисленных, как утверждают британцы, спецагентах.

"Нет, от Лондона не было никаких запросов. И в отношении этих лиц не совершалось никаких действий, была проверена просто информация", – пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. 

16:50. А вот представителям Скотленд-Ярда не нашлось, что ответить президенту. "Мы не будем это комментировать", – передает РИА "Новости" заявление правоохранителей. 

16:44. "Эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками", – цитирует официального представителя британского премьера Терезы Мэй Reuters.

В том же сообщении англичане называют неправдой все предыдущие месседжи Москвы.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, и они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось", – пояснила пресс-секретарь журналистам.

Так называемое "дело Скрипаля" открыто более полугода назад, когда отец и дочь были найдены без сознания в небольшом британском городке Солсбери. С тех пор разгорелся международный сыр-бор, где Лондон играет роль обвинителя, а Москва – ответчика. При этом аргументы последней в расчет не берутся. Неоднократно российская сторона предлагала помощь в расследовании инцидента. В ответ – тишина. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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