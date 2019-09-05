Дотошные британцы докопались до правды

Сбежавшие из Англии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не дождутся справедливости.

Сенсационное расследование опубликовал британский таблоид Mirror. В написанном в национальном стиле "хайли лайкли" материале раскрываются подробности о пропавших из поля зрения публики Петрове и Боширове. Напомним, их после поездки в Солсбери британцы назвали "отравителями" Скрипалей. Более того, поначалу разгорелся настоящий секс-скандал – российских туристов-качков (которых позже определили как сотрудников ГРУ) приняли за влюбленную парочку. Смущенным красавчикам пришлось оправдываться в эфире перед главредом RT Маргаритой Симоньян. Ходили слухи, что они приложили руку к чудесному преображению Юлии Скрипаль.

Итак, как выяснили британские репортеры, Петров и Боширов, они же Мишкин и Чепига, выполнив свое грязное дело по приказу Кремля, ныне почивают на лаврах и буквально купаются в роскоши. При этом наказание им не грозит. "Они никогда не предстанут перед правосудием", – такое заявление сделали "эксперты" из бывших сотрудников военной разведки Англии. Откуда у них эта секретная информация, не уточняется. В статье уточняется, что, скорее всего, "отравителей" повысят в званиях и устроят на прибыльную работу.