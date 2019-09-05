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Купаются в роскоши: как живут "отравители" Скрипалей после секс-скандала

Купаются в роскоши: как живут
Фото: www.globallookpress.com
Дотошные британцы докопались до правды

Сбежавшие из Англии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не дождутся справедливости.

Сенсационное расследование опубликовал британский таблоид Mirror. В написанном в национальном стиле "хайли лайкли" материале раскрываются подробности о пропавших из поля зрения публики Петрове и Боширове. Напомним, их после поездки в Солсбери британцы назвали "отравителями" Скрипалей. Более того, поначалу разгорелся настоящий секс-скандал – российских туристов-качков (которых позже определили как сотрудников ГРУ) приняли за влюбленную парочку. Смущенным красавчикам пришлось оправдываться в эфире перед главредом RT Маргаритой Симоньян. Ходили слухи, что они приложили руку к чудесному преображению Юлии Скрипаль.

Итак, как выяснили британские репортеры, Петров и Боширов, они же Мишкин и Чепига, выполнив свое грязное дело по приказу Кремля, ныне почивают на лаврах и буквально купаются в роскоши. При этом наказание им не грозит. "Они никогда не предстанут перед правосудием", – такое заявление сделали "эксперты" из бывших сотрудников военной разведки Англии. Откуда у них эта секретная информация, не уточняется. В статье уточняется, что, скорее всего, "отравителей" повысят в званиях и устроят на прибыльную работу.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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